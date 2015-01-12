После заявления Путина о недопустимости подорожания спиртного в РФ снизили цену на водку

С 1 февраля пол-литра будет стоить 185 рублей вместо нынешних 220, передает Эхо Москвы.

Такой приказ выпустило Росалкогольрегулирование. Одной из причин этого шага в ведомстве назвали увеличение теневого сектора алкогольного рынка.

Читайте такжеThe Independent: Путин сохраняет низкие цены на водку, в то время как экономический кризис в РФ усугубляется

Легальный рынок потерял 14% потребителей.

По данным источника РБК в крупной алкогольной компании, инициатива о снижении минимальной розничной цены на водку исходила из администрации президента. Процесс был запущен после высказывания Владимира Путина о недопустимости роста цен на спиртное. В Кремле пока эту информацию не комментировали.