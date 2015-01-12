После заявления Путина о недопустимости подорожания спиртного в РФ снизили цену на водку

19:39, 12 января 2015
Агро
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В России впервые в новейшей истории снизят минимальную цену на водку.

Фото УНИАН

С 1 февраля пол-литра будет стоить 185 рублей вместо нынешних 220, передает Эхо Москвы.

Такой приказ выпустило Росалкогольрегулирование. Одной из причин этого шага в ведомстве назвали увеличение теневого сектора алкогольного рынка.

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Легальный рынок потерял 14% потребителей.

По данным источника РБК в крупной алкогольной компании, инициатива о снижении минимальной розничной цены на водку исходила из администрации президента. Процесс был запущен после высказывания Владимира Путина о недопустимости роста цен на спиртное. В Кремле пока эту информацию не комментировали.

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