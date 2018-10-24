Земли за пределами населенных пунктов передадут общинам до конца года - Гройсман

Премьер пообещал сдержать данное ранее слово.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал до конца года передать объединенным территориальным общинам земли, расположенные за пределами населенных пунктов.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"До конца года мы максимально это выполним, и там, где технически возможно, все получат эти земли. Мы их системно и постоянно передаем. Слово, которое вам дано, оно будет сдержано, и вы получите землю", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов согласно Земельному кодексу, принятому в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).

В январе этого года Кабинет министров нашел правовой механизм передачи земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин без изменения законодательства, а передача должна была начаться в феврале.