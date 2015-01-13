Пшеница из Украины и Евросоюза заменит российскую - Минсельхоз США

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки (USDA) снизило прогноз экспорта пшеницы из России в 2014-2015 маркетинговом году (с июля по июнь) почти на 10% - с 22 млн тонн.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет министерства "Зерно, мировые рынки и торговля".

Специалисты USDA также повысили прогноз поставок на внешние рынки пшеницы из Украины и ЕС в 2014-2015 сельхозгоду на 3% до 30 млн тонн и почти на 7% до 11 млн тонн соответственно.

"Экспорт России сокращен как результат экспортной пошлины, которая начнет действовать с 1 февраля. Прогнозы экспорта ЕС и Украины увеличены, поскольку они находятся в лучшей позиции, чтобы воспользоваться выгодой от снижения присутствия России на рынке", - говорится в отчете Минсельхоза США.

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