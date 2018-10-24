В Минагропроде сообщили о ходе посевной озимых

Украинские аграрии засеяли озимыми почти 95% запланированных площадей.

Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 6,8 миллиона га, или 95% от прогнозируемой площади посева (7,2 миллиона га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницей засеяно 5,9 млн га, или 95% при прогнозе 6,2 миллиона га; рожью - 114 тысяч га, или 78% при прогнозе 147 тысяч га; озимым ячменем - 819 тысяч га, или 94% при прогнозе 872 тысячи га.

В ведомстве также добавили, что озимым рапсом засеяно 1 миллион га, или 114% при прогнозе 888 тысяч га.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что посевная кампания в Украине в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Под урожай 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 миллиона га (включая 7,15 млн га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га больше показателя 2016 года.