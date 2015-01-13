В России изымают из продажи соль из Украины и Беларуси

Продолжение: "Артемсоль" опровергает сообщения о проблемах с Роспотребнадзором.

Их место готовы занять российские компании, мощности которых сейчас недозагружены на 40%, передает КоммерсантЪ.

Девять лет назад лишь слухов о прекращении поставок соли из Украины хватило, чтобы цены на нее взлетели в десять раз.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области разослало в середине декабря прошлого года торговым сетям письмо с просьбой предоставить информацию о наличии на полках соли из Украины (производители "Артемсоль", "Славянская соль") и из Беларуси ("Мозырьсоль", "Белкалий") "в целях исключения из оборота указанной продукции".

Читайте такжеИз-за Украины в России начинается "соляной кризис"

Тогда же Роспотребнадзор в ходе плановых проверок внешних поставок пришел к выводу, что соль этих предприятий не соответствует требованиям пищевой продукции по содержанию различных примесей, йода, а также органолептическим показателям. Ведомство поручило усилить контроль за товаром при его пропуске через границу.

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах.

На федеральном уровне рекомендаций отказаться от украинской и белорусской соли пока не поступало, подчеркивают в торговых сетях. Контроль качества и безопасности продуктов питания ведется в постоянном режиме, претензии к качеству соли ряда производителей возникали у службы и ранее, говорят в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас мониторинг ситуации на рынке соли продолжается, дополнительных мер ограничения реализации соли не вводилось, уверяют в ведомстве.

Читайте такжеВ России - дефицит соли из-за срыва поставок с Донбасса

Исполняющий обязанности гендиректора "Артемсоли" Денис Фоменко считает, что российское ведомство действует в интересах отечественных игроков. "Местный производитель не может по-другому с нами конкурировать,— убежден он.— Мы работаем 130 лет, и до недавнего времени вопросов не было. Мы готовы представить все необходимые документы о качестве продукции и участвовать в любых экспертизах". В "Мозырьсоли" подчеркивают, что пока непосредственно компании никто не предъявил никаких конкретных претензий по качеству производимой продукции. Получить комментарий "Славянской соли" и "Белкалия" Коммерсанту не удалось.

Российский рынок соли на 59% состоит из импортной продукции, свидетельствуют данные ассоциации Руспродсоюза за первое полугодие 2014 года. Основными импортерами являются Украина ("Артемсоль" — 23,9% рынка, "Славянская соль" — 2,3%) и Белоруссия ("Мозырьсоль" — 29,1%, "Белкалий" — 0,5%), то есть 56% рынка. Отечественные игроки занимают 41% рынка: 33,4% — "Руссоль", принадлежащая собственнику "Помидорпрома" Максиму Протасову, 7,6% — "Тыретский солерудник", бенефициаром которой считается сын генпрокурора России Артем Чайка.

Еще в ноябре 2014 года российский Минсельхоз фиксировал недостаток соли в России из-за спада ее поставок из Украины. "Показатели обеспеченности России пищевой солью занижены. Это связано с достаточно большим количеством соли из Украины",— заявлял тогда замминистра сельского хозяйства Андрей Волков.

В 2006 году в России разразилась настоящая паника, когда возникли всего лишь слухи о прекращении поставок соли из Украины.

В то же время, в Роспотребнадзоре говорят, что не ограничивали реализацию соли украинских производителей "Артемсоль" и "Славянская соль" и белорусских компаний "Мозырьсоль" и "Белкалий", передает ТАСС. "Ситуация с 12 декабря не изменилась. Никаких дополнительных ограничений на ввоз и реализацию не вводилось", - заявила агентству пресс-секретарь Роспотребнадзора.

Ранее УНИАН сообщал, что «Артемсоль» не планирует сокращать поставки соли в Россию.