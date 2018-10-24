Украинские аграрии намолотили более 54 миллионов тонн зерна

В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 миллиона тонн.

Украинские аграрии по состоянию на 24 октября намолотили 54,5 миллиона тонн зерновых культур с площади 13 миллионов га, или 88% к прогнозу, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 миллиона тонн на площади 9,9 миллиона га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 19,5 миллиона га на площади 2,8 миллиона га, или 62% к прогнозу, при урожайности 68,2 ц/га; гречихи - 131 тысяча тонн на площади 104 тысячи га, или 96% к прогнозу, при урожайности 12,6 ц/га; проса - 74 тысячи тонн на площади 48 тысячи га, или 92% к прогнозу, при урожайности 15,5 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 12,8 миллиона тонн на площади 5,7 миллиона га (95%) при урожайности 22,3 ц/га; сои - 3,9 миллиона тонн на площади 1,5 миллиона га (89%) при урожайности 25,4 ц/га; рапса - 2,7 миллиона тонн на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 8,9 миллиона тонн на площади 184 тысячи га, или 66% к прогнозу, при урожайности 484 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 64 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.