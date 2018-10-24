Чуму свиней зафиксировали сразу в двух областях

Ветеринары зафиксировали очередные случаи АЧС в Донецкой и Черниговской областях.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Донецкой и Черниговской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 27 сентября по 3 октября на территории этих областей зарегистрировано 2 случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, за семь месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 60 случаев АЧС среди домашних животных.

В 2017 году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

Согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.