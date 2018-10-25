Украина и Америка намерены активизировать торговлю сельхозпродукцией

Вопросы двухсторонней торговли обсуждались на заседании Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям.

Украина и Америка намерены активизировать двухстороннюю торговлю сельскохозяйственной продукцией, в частности товарами животного происхождения.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей по результатам заседания Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям.

"В ходе встречи участники обсудили вопросы двухсторонней торговли, доступа к рынкам, в частности, требования для импорта продуктов животного происхождения в Украине, а также прогресс в утверждении двухсторонних форм сертификатов", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили законодательное регулирование рынка средств защиты растений, проведение фитосанитарных процедур при экспорте зерна, налоговый режим экспорта рапса и сои, возможные меры для обеспечения открытости рынка зерна, в частности, сокращения "серого" сегмента этого рынка.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 4 октября миссия США проводила оценку украинской системы государственного контроля за здоровьем птицы. По итогам работы миссии был составлен официальный отчет о результатах признания украинской системы государственного контроля в этой сфере.

В мае этого года технические ведомства Соединенных Штатов Америки провели техническую оценку предоставленных Украиной материалов о возможных поставках мяса птицы в США в ответ на соответствующую заявку нашей страны, аккредитация которой продолжается последние два года.