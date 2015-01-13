Европейская бизнес ассоциация предупреждает об угрозе срыва посевной кампании в Украине

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призывает правительство как можно скорее утвердить постановление «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2015 год», без принятия которого может быть сорвана весенняя посевная кампания.

Согласно сообщению ассоциации, указанное постановление принимается Кабмином ежегодно и регламентирует, в частности, порядок импорта в Украину средств защиты растений (СЗР).

«Обычно такое постановление принималось в декабре предыдущего года. В этом году ситуация непонятна и вызывает беспокойство у представителей бизнеса, ведь по состоянию на 13 января проект постановления на 2015 год, который, в частности, предусматривает отмену лицензии на ввоз СЗР на территорию Украины, так и не было принят», - говорится в сообщении ЕБА.

По данным ассоциации, из-за задержки принятия постановления импорт качественных СЗР в страну фактически прекратился, что в ближайшей перспективе может привести к ряду негативных последствий. В частности, речь идет о сокращении урожая в 2015 году из-за нехватки оригинальных СЗР, сокращении экспорта зерновых из Украины, потере страной позиций на зарубежных аграрных рынках, снижению поступлений в госбюджет.

Читайте такжеПшеница из Украины и Евросоюза заменит российскую - Минсельхоз США«Более того, указанное постановление регулирует импорт и экспорт ряда товарных позиции, в том числе и продукции, которая может содержать озоноразрушающие вещества. На самом деле де-факто принятие проекта постановления разрушает одну из коррупционных схем, по которой импортеры были вынуждены получать так называемые «письма подтверждения» об отсутствии озоноразрушающих веществ в товарах, которые априори не могут содержать таких опасных веществ», - добавили в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало постановление «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2015 год» в конце ноября. Документ, в частности, предполагает запрет на экспорт серебра, золота, лома и отходов драгоценных металлов. Предполагается также обязательное лицензирование экспорта товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их сплавов.

Справка УНИАН. На ряд импортных товаров, таких, как фармацевтические продукты и материалы, косметические препараты и средства личной гигиены, ветеринарные препараты, химические средства защиты растений, основанием для получения импортной лицензии является соответствующее свидетельство-согласование, которым уполномоченные органы подтверждают соответствие технических, фармакологических, санитарных характеристик товара требованиям, установленным законодательством Украины.