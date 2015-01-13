"Артемсоль" опровергает сообщения о проблемах с Роспотребнадзором

В пресс-службе "Артемсоли" опровергают ограничения на поставки их продукции в Россию.

Пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Сергеева сообщила пресс-службе ГП «Артемсоль», что еще в ноябре 2014 г. в территориальные управления ведомства были направлены письма с требованием усилить мониторинг качества соли. На ввоз и реализацию продукции ГП «Артемсоль» ограничения не вводились. Ситуация с артемовской солью на российском рынке стабильна.

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«Никакие ограничения на реализацию продукции ГП «Артемсоль» не вводились. Ввоз продукции из Украины в Россию осуществляется без запретов» - заявила пресс-секретарь "Роспотребнадзора".

Кроме того, в пресслужбе ГП "Артемсоли", заявили, что на соль поваренную каменную пищевую получены заключения санитарно-эпидемиологической службы Министерства охраны здоровья Украины и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России.

"Вся выпускаемая продукция отвечает требованиям украинского, российского и международных стандартов. На предприятии функционирует центральная лаборатория качества и лаборатории качества на каждом руднике. Вся отгружаемая продукция проходит тщательный контроль, результаты исследований и испытаний фиксируются документально", подчеркивается в сообщении "Артемсоли".

Напомним, в ноябре УНИАН сообщал, что из-за Украины в России начинается "соляной кризис".

Справка УНИАН: Государственное предприятие «Артемсоль» (Донецкая обл., Артемовский район, г. Соледар) - крупнейшее предприятие по добыче, переработке и реализации поваренной каменной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность предприятия - более 7 млн. тонн в год.