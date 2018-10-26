В Украине сократились запасы пшеницы

Запасы пшеницы снизились на 12,5% - до 12,3 млн тонн.

Запасы зерновых и зернобобовых в Украине по состоянию на 1 октября текущего года увеличились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22 млн тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"Запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине по состоянию на 1 октября 2018 года составили 22 млн тонн, что на 3,5% больше, чем было на аналогичную дату прошлого года - 21,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

При этом, запасы пшеницы по состоянию на отчетную дату снизились на 12,5% - до 12,3 млн тонн против 14 млн тонн на 1 октября 2017 года; запасы ячменя выросли по сравнению с прошлым годом на 4,3% и составили 2,5 млн тонн; запасы кукурузы составили 5,8 млн тонн, что на 90,5% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, запасы подсолнечника составляют 673,6 тыс. тонн, что на 15,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы соевых бобов сократились на 13% и составили 642,6 тыс тонн. Запасы рапса на 1 октября текущего года составили 517,4 тыс. тонн, что на 7,6% превышает показатели прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 64 млн тонн.

Эксперты также прогнозируют рост урожая зерновых до 64,5-65 млн тонн за счет увеличения урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей в июле.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.