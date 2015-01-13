Рада одобрила поддержку небольших животноводческих ферм

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 334 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в абзаце первом пункта 17-2.3 статьи 17-2 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” устанавливается, что сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещается в объеме до 50% стоимость строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов для содержания крупного рогатого скота, свиней, птицы (в том числе водоплавающей и индеек), доильных залов и созданных на кооперативных началах мясоперерабатывающих предприятий (ранее - реконструкции животноводческих ферм и комплексов с количеством крупного рогатого скота не менее 500 голов, свиноматок - не менее 1200 голов и птицы - не менее 1 миллиона голов), а также в объеме до 30% возмещается стоимость закупки техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, строительства и реконструкции подсобных предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции.

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Как отмечается в пояснительной записке, целью внесения изменений в закон является осуществление государственной поддержки не только крупных, но и средних и мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей путем снятия ограничений относительно мощностей животноводческих ферм и комплексов, которые могут претендовать на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции.

Также сообщается, что в перечень объектов, стоимость которых может быть частично возмещена, добавлены доильные залы и созданные на кооперативных началах мясоперерабатывающие пункты.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что налоговые льготы для АПК пока что остаются.