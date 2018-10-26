АМКУ разрешил арабской компании купить агрохолдинг "Мрия"

Приобретение акций обеспечит превышение 50% голосов в органах управлений этих компаний.

Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на покупку ряда входящих в агрохолдинг "Мрия" компаний в Киевской и Хмельницкой областях.

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Об этом говорится в сообщении антимонопольного комитета Украины.

В решении АМКУ указано, что компания Salic ltd. (г. Лондон, Великобритания) получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале компаний Mriya Holding Cyprus Limited и Mriya Trading (Cyprus) Limited (обе - г. Никосия, Кипр), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. При этом размер доли в уставном капитале не указывается.

Кроме того, арабская инвестиционная компания получила разрешение на приобретение ряда компаний холдинга в Киевской и Хмельницкой областях.

В частности, АМКУ дал разрешение на приобретение Salic доли в уставном капитале компаний "Кагро", "Лемкивська Мрия", "Мрия Буковина", "Мрия Глыбоччины", "Мрия Карпат", "Мрия-Пидгайци", "Новагрис", "Торговый дом "Аско" (все - смт. Макаров, Киевская обл.), а также компании "Мрия Подилля" (с. Юринцы, Хмельницкая обл.). В решении АМКУ указывается, что приобретение доли в уставных капиталах этих компаний обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. При этом размер доли в уставном капитале также не указывается.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе 2014 года технический дефолт и перешедший под контроль кредиторов, в результате переговоров о реструктуризации снизил максимальную посильную долговую нагрузку до 330 млн долл.

В мае 2017 года агрохолдинг "Мрия" и Международная финансовая корпорация (IFC) согласовали условия реструктуризации задолженности компании перед IFC.

В августе 2018 года агрохолдинг успешно завершил реструктуризацию долга, снизив долговую нагрузку с 1,1 млрд долл. до 309,5 млн долл.

12 сентября 2018 года Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы «Мрия», но ожидает разрешения Антимонопольного комитета.

Справка УНИАН. «Мрия» – вертикально интегрированный украинский агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.

The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабская компания, которая занимается инвестициями в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.