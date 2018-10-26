Украина и Франция активизируют сотрудничество в животноводстве

Эти направления дальнейшего сотрудничества в агропромышленном комплексе стран были включены в совместное заявление, подписанное сторонами по результатам работы украинско-французской группы.

Украина и Франция намерены активизировать сотрудничество в сфере производства и сертификации семян, а также в сфере развития отрасли животноводства.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия по итогу заседания украинско-французской рабочей группы в Париже со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

"Сегодня Франция занимает шестое место среди стран ЕС с наибольшей долей внешнеторгового оборота агропродовольственной продукции с Украиной. Кроме возможностей для увеличения этих показателей, диверсификации структуры торговли, наши страны имеют много перспективных направлений для сотрудничества в АПК. Речь идет о производстве и сертификации семян в соответствии с международными нормами и стандартами, развитии отраслей животноводства, исследовании секторов рынка", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

В пресс-службе добавили, что эти направления дальнейшего сотрудничества в агропромышленном комплексе стран были включены в совместное заявление, подписанное сторонами по результатам украинско-французской рабочей группы.

Кроме того, по словам Трофимцевой, для дальнейшего партнерства в агропромышленной сфере между странами были определены такие приоритетные направления как развитие инноваций и технологий в аграрном секторе через проекты, которые реализуются частным сектором, структуризация отрасли виноградарства и виноделия на основе французского опыта, развитие производства продукции с защищенными географическими указаниями.

Как сообщал УНИАН, доля Франции в общем украинском экспорте составляет 6,5%.

За семь месяцев 2018 года оборот торговли сельхозпродукцией между Украиной и ЕС увеличился на 4,4% - до 4,6 миллиарда долларов.