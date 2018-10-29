Крупные агрохолдинги не будут получать компенсацию за утилизацию отходов животноводства

Частичную компенсацию по этому направлению смогут получать исключительно специализированные предприятия по утилизации трупов животных, погибших от наиболее опасных болезней, а также трупов животных, которые были выявлены в несанкционированных захоронениях.

Крупные агрохолдинги, которые работают в отрасли животноводства и птицеводства и имеют в своем составе собственные утилизационные цеха, не будут получать частичную компенсацию из государственного бюджета за утилизацию отходов.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в ответ на появившуюся информацию о намерении Министерства аграрной политики и продовольствия ввести программу частичной компенсации затрат на утилизацию отходов птицеводства и животноводства.

"Агропромышленные компании, которые производят пищевые продукты животного происхождения (в том числе крупные агропромышленные вертикально интегрированные компании), которые работают в отрасли животноводства и птицеводства и имеют в своем составе собственные утилизационные цеха, не будут подпадать под действие постановления и не будут получать частичную компенсацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации затрат, связанных с утилизацией и удалением побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для употребления человеком" был подан 25 октября на рассмотрение правительственного комитета.

Согласно проекту постановления, частичную компенсацию по этому направлению смогут получать исключительно специализированные предприятия по утилизации и уничтожению останков животных, погибших от наиболее опасных болезней, в частности, таких, которые передаются человеку - сибирской язвы, прионных инфекций, ящура, бешенства, столбняка и ботулизма, а также трупов животных, которые были выявлены в несанкционированных захоронениях или в местах природопользования.

В пресс-службе добавили, что основным заданием проекта является уменьшение количества опасных побочных продуктов животного происхождения, в частности, несанкционированных свалок трупов, которые приводят к ухудшению эпизоотической, эпидемиологической и экологической ситуации.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,9 млрд грн.

Группа компаний «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению из бюджета аграрных дотаций. Согласно данным Государственной фискальной службы, только по итогам трех кварталов 2017 года «Мироновский хлебопродукт» получил 1,25 млрд грн господдержки.

Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов по поводу дотирования из бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая агрохолдинг МХП, пообещал изменить механизм распределения дотации аграриям. Однако уже который год он остается неизменным.

Согласно бюджету на 2019 год, программа на поддержку животноводства с объемом финансирования 4 млрд грн предполагает 30%-ную выплату компенсации стоимости строительства новых комплексов, размер которой - до 500 млн грн на один объект. Агрохолдинг МХП планирует ввести в эксплуатацию в текущем году два комплекса.

Украинские аграрии просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, увеличить финансирование программы поддержки производителей сельхозтоваров и программы по удешевлению фермерских кредитов, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств независимо от формы имущества.