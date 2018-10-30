Открытие рынка земли ускорит рост экономики Украины - эксперт

По его словам, мораторий и земельная реформа касается прав на частную собственность около 7 миллионов лиц, которые в ходе приватизации получили землю в собственность.

Отмена моратория на продажу земли будет способствовать ежегодному росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 1-1,5%.

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Такое мнение высказал директор проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине" Денис Низалов во время открытой дискуссии "Земля: за кулисами моратория".

"Мораторий не землю был введен еще в 2001 и продлевался много раз. Фактически он ограничивает права владельцев земли как частных, так и местных общин на коммунальную собственность, и государственную собственность на куплю-продажу земли. За счет этого больше всего подвержены влиянию землевладельцы. Кроме ограничения прав, владельцы земли недополучают арендную плату, которая бы была больше в условиях свободного рынка земли. Владельцы земли не могут купить землю, если они хотят расширить производство, продать землю, если она не нужна. Это особенно касается тех, кто получил ее в наследство и не заинтересован в сельскохозяйственном производстве", - отметил Низалов.

По словам эксперта, территориальные общины также недополучают арендную плату и налоги за коммунальные земли.

"Если земля недооценённая, общины недополучают поступления в бюджет и не имеют достаточно средств для поддержки социальной отрасли в селе", - сказал он.

В то же время, самый значимый эффект открытие рынка земли оказало бы на экономическое развитие страны.

"Государство недополучает также результаты экономического развития, которые могли бы быть при условии снятия такого ограничения. По разным оценкам, снятие моратория и внедрение свободного рынка земли за счет повышения продуктивности и привлечения инвестиций могли бы дополнительно принести 1-1,5% к ВВП на год. Это больший эффект, чем привлечение иностранных кредитов от международных организаций. Мы имеем собственные ресурсы, чтобы ускорить экономический рост", - подчеркнул он.

Назилов также отметил, что следствием запрета на продажу земли является теневой рынок в сельском хозяйстве.

"Для рынка сельскохозяйственных земель теневой рынок - это очень распространенное явление, которое приводит к рейдерским захватам и является источником коррупции. И фактически теневой рынок - это фактор риска для инвесторов и замедляет инвестиции в сельскохозяйственный сектор", - сказал эксперт.

По его словам, мораторий и земельная реформа касается прав на частную собственность около 7 миллионов лиц, которые в ходе приватизации получили землю в приватную собственность.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.