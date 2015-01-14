Украина за год увеличила производство мяса и молока

Объем производства мяса в Украине (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году составил 3,3 млн тонн (в живом весе), что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики

По данным Госстата, производство молока в стране в прошлом году выросло на 0,4% – до 11,2 млн тонн. Объем производства яиц в Украине за указанный период составил 19,909 млрд штук, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

Читайте такжеДепутаты отменили запрет на продажу домашней молочной и мясной продукцииКак сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2013 году выросло на 8,2% по сравнению с 2012 годом – до 3,4 млн тонн, молока – на 1,1%, до 11,5 млн тонн, яиц – на 2,5%, до 19,591 млрд штук.