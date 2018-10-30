Украинские аграрии намолотили почти 58 миллионов тонн зерна

В Украине продолжается сев озимых культур, которыми засеяно 6,9 млн га, или 96% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 30 октября намолотили 57,5 млн тонн зерновых культур с площади 13,3 млн га, или 90% к прогнозу, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 млн тонн на площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 22,5 млн га на площади 3,2 млн га, или 70% к прогнозу, при урожайности 70,3 ц/га; гречихи - 133 тыс. тонн на площади 106 тыс. га, или 98% к прогнозу, при урожайности 12,6 ц/га; проса - 75 тыс. тонн на площади 48 тыс. га, или 93% к прогнозу, при урожайности 15,5 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,1 млн тонн на площади 5,8 млн га (96%) при урожайности 22,4 ц/га; сои - 4,1 млн тонн на площади 1,6 млн га (93%) при урожайности 25,4 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 10,2 млн тонн на площади 211 тыс. га, или 76% к прогнозу, при урожайности 486 ц/га.

В министерстве отметили, что наряду с уборкой зерновых в Украине продолжается посевная кампания. Так, по состоянию на 30 октября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 6,9 млн га, или 96% к прогнозированным 7,2 млн га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году до 64 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.