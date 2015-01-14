Украина существенно сократила импорт мяса и увеличила его экспорт

Украина в 2014 году существенно сократила импорт большинства видов мяса по сравнению с 2013 годом, нарастив экспорт свинины и мяса птицы.

Согласно таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы, в прошлом году Украина импортировала 1,9 тыс. тонн свежей, охлажденной и замороженной говядины, что почти в 2 раза меньше, чем годом ранее. При этом экспорт этой продукции из Украины в 2014 году сократился на 9,2% - до 21,5 тыс. тонн.

Импорт свинины в страну в прошлом году снизился в 4,9 раза – до 30,8 тыс. тонн, тогда как поставки мяса свиней из Украины за рубеж выросли в 2 раза – до 9,3 тыс. тонн.

По данным ГФС, в 2014 году Украина закупила на внешних рынках почти 61 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, что на 14,5% меньше, чем в 2013 год, в то время как экспортные поставки из страны выросли на 20,1% - до 174,7 тыс. тонн.

Читайте такжеУкраина за год увеличила производство мяса и молокаОсновными импортерами украинской говядины в прошлом году были Россия, Беларусь, Азербайджан, свинины – Россия, Молдова, Беларусь, мяса птицы – Ирак, Нидерланды, Казахстан.

Закупала говядину Украина преимущественно в США, Австралии, Бразилии, свинину – в Польше, Германии, Бразилии, мясо и субпродукты птицы – в США, Польше, Германии.

Как сообщал УНИАН, эксперты связывают сокращение импорта мяса в Украину в 2014 году с девальвацией гривни, из-за которой закупка этой продукции за рубежом частично потеряла экономическую привлекательность.