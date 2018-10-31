«Укрлендфарминг» полностью завершил посев озимых культур

Несмотря на аномально сухую погоду, посевная кампания группы «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка по озимым культурам завершилась вовремя.

Крупнейший агрохолдинг страны – группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка - полностью и вовремя завершила посевную кампанию озимых культур, несмотря на аномальную сухую погоду, установившуюся на всей территории Украины .

Об этом УНИАН сообщил директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спасский.

«Благодаря аномально сухой погоде этой осенью посевная кампания Группы «Укрлендфарминг» по озимым культурам завершилась вовремя. Почти все хозяйства, за исключением южных областей, закончили работы до середины октября», - сказал Спасский.

При этом директор по агропроизводству уточнил, что отсутствие осадков способствовало динамичному ходу посевной, зато появились сложности с обработкой почвы после уборки предшествующих культур.

«Проблемы устраняли необходимыми агротехнологическим мерами и довели уровень качества обработки до необходимого», - добавил Спасский.

Сейчас, по его словам, на 97% посевов имеются всходы озимых культур и находятся они в хорошем состоянии.

«Правда, из-за нехватки влаги в южных областях на 3% полей еще отсутствуют всходы. Однако уверены: дожди, которые уже начались на этой неделе, значительно улучшат ситуацию», - подчеркнул Виктор Спасский.

Как сообщал УНИАН, в первой декаде октября Министерство аграрной политики и продовольствия сообщало о том, что отечественные аграрии засеяли озимыми почти 80% запланированных площадей. В министерстве также отмечали, что несмотря более поздний старт посевной в этом году, в итоге ее темпы опередили прошлогодние на 16%.

«Украинский клуб аграрного бизнеса» также указывал на еще одну особенность нынешней посевной кампании – из-за инфляции и роста цен на нефтепродукты она подорожала на 23% - до 127 млрд грн.

Ранее директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спасский в комментарии УНИАН отмечал, что для увеличения эффективности посева озимых, операции проводятся широкозахватными высокопроизводительными комплексами и сеялками с одновременным внесением минеральных удобрений в рядки. А для посева озимой пшеницы были подобраны лучшие сорта ведущих отечественных и зарубежных компаний.

Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.