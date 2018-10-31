Дотации улучшают генетику КРС и повышают надои - Мартынюк

Программа государственной поддержки животноводов, направленная на улучшение генофонда скота, привела к положительным результатам. Такой информацией поделился на своей странице в Facebook первый заместитель министра агарной политики Максим Мартынюк.

По его мнению, частичная компенсация стоимости поголовья приводит к улучшению генетики крупного рогатого скота, а, следовательно, и к увеличению его производительности.

За первое календарное полугодие в результате увеличения объемов ввозимых в Украину племенных чистопородных животных возросли надои молока во всех стадах. По данным, приведенным Максимом Мартынюком, на территорию Украины за этот период КРС с улучшенной генетикой ввезли в страну на 115% больше, а свиней на 150%.

Государство частично возместило стоимость ввезенной скотины:

• 36,5% или 24 000 гривен за КРС стоимостью 2345 долларов США или 65 666 гривен;

• 18,7% или 5000 гривен за импортную свинью, цена которой составляет 957 долларов США или 26 799 гривен.

По данным Максим Мартынюка, в результате такой дотации и улучшения породы надои в Украине выросли на 47%. Если в 2012 году КРС давал 4109 кг за год, то в 2017 году производительность стада увеличилась до 6025 кг в год. Первый заместитель предположил, что если экстраполировать этот результат на ближайшие годы, то уже в 2023 средний показатель по стране достигнет 9000 кг в год.

В животноводстве в результате действия программ государственной поддержки зафиксированы значительные сдвиги. Приостановлено снижение поголовья коров, которые находятся на содержании у сельхозпроизводителей. В Едином государственном реестре уже нет так называемых «мертвых душ». Нет и больших потерь телят, рожденных в первом квартале этого года в украинских хозяйствах. Дойное стадо увеличило свою продуктивность на 1,7% за 8 месяцев текущего года.

Такие положительные результаты можно принять как бонус, считает Максим Мартынюк. Эта оценка связана с устаревшими проблемами, консерватизмом получателей дотаций, длинным производственным циклом. По его мнению, стабильный рост возможен через несколько лет. Но если тенденции этого года укрепятся, то результат можно получить в ближайшее время .