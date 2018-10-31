Символ Хэллоуина: украинские тыквы признали самыми вкусными в мире (видео)
19:38, 31 октября 2018Агро
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Они вдвое слаще от американских и считаются самыми вкусными в мире.
Украинские тыквы считаются самыми вкусными в мире.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В мире отмечают Хэллоуин - День всех святых, традиционным символом которого является Джек-фонарь из тыквы.
В Украине их тоже вырезают - правда, селекционеры говорят, наши тыквы - больше для еды, чем для красоты. Они вдвое слаще американских и считаются самыми вкусными в мире.
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