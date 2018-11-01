Украинские аграрии экспортировали более 13 миллионов тонн зерновых
13:20, 01 ноября 2018Агро
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Экспорт пшеницы составил 7,5 млн тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 1 ноября экспортировали 13,2 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 7,5 млн тонн, ячменя - 2,6 млн тонн, кукурузы - 2,8 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 65,7 тыс. тонн муки.
Как сообщал УНИАН в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.
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