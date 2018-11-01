Кабмин увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн

Из 220 миллионов гривень, которые агрохолдинги получили в первом полугодии 2018 года в качестве частичного возмещения стоимости строительства ферм, 187 млн грн, или 85% суммы, традиционно приходится на "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

Кабинет министров Украины в среду, 31 октября, внес изменения в распоряжение правительства, согласно которому крупнейшим агрохолдингам страны в рамках компенсации строительства ферм сумма до конца 2018 года будет увеличена на 500 миллионов гривень - до 1,7 миллиарда гривень.

Об этом сказано в документе "О перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерству аграрной политики и продовольствия", текстом которого располагает УНИАН.

Этим же документом предусмотрено, что на 15 тысяч гривень, до 515 тысяч гривень, будет увеличена дотация на содержании коров, а также на 15 тысяч гривень уменьшена помощь пчеловодам и кролиководам.

Согласно размещенному на сайте Минагропрода распределению средств, по состоянию на 20 июля 2018 года, всего 5 компаний получили 220 миллионов гривень в рамках предоставления частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм.

Из этих 220 миллионов гривень свыше 187 миллионов гривень получила "Винницкая птицефабрика", которая входит в крупнейший агрохолдинг страны - "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Однако по состоянию на середину октября, по данным Института аграрной экономики, правительство из 6,3 миллиарда гривень смогло выделить на дотации украинским аграрии всего 27%. Причем хуже всего выполняется программа поддержки фермеров – эта программа освоена всего на 2%.

Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению из бюджета аграрных дотаций. Согласно данным ГФС, только по итогам трех кварталов 2017 года "Мироновский хлебопродукт" получил 1,25 миллиарда гривень господдержки.

При этом МХП по итогам 2017 года получил 230 миллионов долларов чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

В конце 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, реагируя на критику со стороны народных депутатов по поводу дотирования из бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая агрохолдинг МХП, неоднократно обещал изменить механизм распределения дотации аграриям. Однако он до сих пор остается неизменным.

В течении 2018 года украинские аграрии и эксперты неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, направить средства на удешевление кредитов для фермеров, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств.