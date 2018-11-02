В Украине дорожает хлеб
10:02, 02 ноября 2018Агро
276 0
За год цены на хлеб выросли на треть.
За год хлеб в Украине подорожал на треть / фото УНИАН
За год в Украине "хлебная корзина" вырос в цене на 35% или на 8,5 гривны.
Читайте такжеУкраина входит в ТОП-10 стран, которые больше всего тратят на продукты - эксперт (инфографика)
Об этом сообщает ТСН.uа.
"Хлебная корзина - это килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта, килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта, килограмм ржаного хлеба и батон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самая большая стоимость корзины в Киеве - почти 86 гривень. А самая дешевая - в Николаевской области - 58 гривень.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены на хлеб. К концу года он может подорожать еще на 10%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter