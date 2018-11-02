В Украине продолжает дорожать хлеб

За год цены на хлеб выросли на треть.

За год в Украине "хлебная корзина" вырос в цене на 35% или на 8,5 гривны.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Хлебная корзина - это килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта, килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта, килограмм ржаного хлеба и батон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая большая стоимость корзины в Киеве - почти 86 гривень. А самая дешевая - в Николаевской области - 58 гривень.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены на хлеб. К концу года он может подорожать еще на 10%.