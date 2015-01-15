Кабмин назначил первого замминистра агропрода
14:41, 15 января 2015Агро
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Первым замминистра агропрода стал экс-менеджер агрохимической компании Vitera
Такое решение правительство приняло на заседании 14 января / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Ярослава Краснопольского первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению Минагропрода, такое решение правительство приняло на заседании 14 января.
До назначения замминистра Краснопольский работал директором по маркетингу агрохимической компании Vitera.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря Кабмин назначил генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимира Лапу заместителем министра аграрной политики.
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