Кабмин назначил первого замминистра агропрода

Первым замминистра агропрода стал экс-менеджер агрохимической компании Vitera

Кабинет министров Украины назначил Ярослава Краснопольского первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия. Согласно сообщению Минагропрода, такое решение правительство приняло на заседании 14 января. До назначения замминистра Краснопольский работал директором по маркетингу агрохимической компании Vitera. Как сообщал УНИАН, в конце декабря Кабмин назначил генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимира Лапу заместителем министра аграрной политики.

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