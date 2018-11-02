Молочное животноводство сложно развивать без госдотаций из-за высоких затрат на содержание стада - "Укрлендфарминг"

При этом животноводство, в том числе и молочное, - это один из основных источников рабочих мест в селах, который мог бы способствовать их развитию.

Молочное животноводство в Украине сложно развивать без государственных дотаций из-за высоких затрат на содержание стада, в частности, на кормовые продукты.

Об этом журналистам сообщил директор по производству группы компаний "Укрлендфарминг" Василий Лобода.

"Селу очень сложно выживать без животноводства. Есть животноводство - есть рабочие места. Процесс урбанизации, когда люди из сел уезжают в райцентры, города или за границу, можно остановить, если на селе появится больше рабочих мест. Поэтому я считаю, что усилия нашего правительства должны быть направлены именно на дотирование животноводства, так как оно в основном и создает рабочие места в селах", - сказал он.

Лобода отметил, что в любой европейской стране молочное животноводство - это направление, которому проблематично развиваться без государственных дотаций, в основном из-за высокой стоимости кормовых продуктов. При этом, по его словам, животноводство, в том числе и молочное, - это один из основных источников рабочих мест в селах, который мог бы способствовать их развитию.

По словам Лободы, на фермах Деснянского кластера производится молоко высшего сорта и содержится 2,9 тыс. голов голштинской молочной породы коров, средний годовой надой которых - 7,3 тыс. кг, в то время, как по Украине средний надой составляет лишь 6,7 тыс. кг.

"Что касается производства молока, то ежедневно мы производим более 300 тонн молока по всей системе "Укрлендфарминг", которые реализуем на около 20 молокозаводов. В этом году ферма в будет иметь ориентировочный надой на корову 9,3 тыс. кг", - сказал он.

Лобода отметил, что такие высокие результаты стали возможными благодаря непрекращающейся селекционной работе над генетическими характеристиками молочного поголовья, а также введению новых технологий выращивания и содержания молочного стада.

При этом коровы голштинской породы, по словам Лободы, довольно требовательны к уходу и плохо приспособлены к содержанию в климатических условиях Украины. Именно поэтому в планах на следующие годы - понемногу заменять ее на голландскую молочную породу. Лобода отметил, что голландская порода более приспособлена к украинским климатическим условиям, кроме того, молоко этой породы обладает более высоким качеством - содержит больше жиров. Хотя, отметил он, это процесс, который требует не одного года селекционной работы.

"Переформатирование стада на новую породу занимает года. Если зоотехник ошибается в селекции, это отображается через два-три года, поэтому быстро этот процесс не происходит", - подчеркнул Лобода.

Кроме того, "Укрлендфарминг" внедряет новые технологии в содержании молочного скота, что позволяет значительно повышать его продуктивность. Так, коровы большую часть времени проводят на открытом воздухе, но в то же время, в загонах установлены специальные укрытия, которые защищают стадо от дождей и от жары. Кроме того, животные в течение всего дня имеют доступ к обогащенному полезными веществами корму. Ведь, по словам директора по производству "Укрлендфарминга", круглосуточный доступ к корму - это обязательное условие высоких надоев и качественного молока.

Лобода также отметил, что, несмотря на все сложности содержания молочного стада, рентабельность молочной фермы существенно выше, чем мясной.

"Дело в том, что в Украине поголовье молочного скота немногочисленное, и с каждым годом оно сокращается. Поэтому существует дефицит. Спрос есть и на внутреннем, и на внешнем рынке, хотя в последнее время множество молокозаводов переориентируется именно на внешние рынки. Поэтому рентабельность нашей фермы достаточно неплохая - 50% и выше", - объяснил он.

Он добавил, что в следующем году главными целями Деснянского кластера в молочном направлении будут повышение урожайности и качества кормовых культур по всему кластеру, что позволит снизить расходы на производство кормов для молочного поголовья, а также введение в эксплуатацию 50 родильных боксов для отела маточного поголовья для улучшения технологии выращивания молочного стада.

Как сообщал УНИАН, Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора на 2019 год, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,9 млрд грн.

Согласно бюджету на 2019 год, программа на поддержку животноводства с объемом финансирования 4 млрд грн предполагает 30%-ную выплату компенсации стоимости строительства новых комплексов, размер которой - до 500 млн грн на один объект.

В феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Государственное финансирование сельхозпроизводителей в 2018 году в размере 6,3 млрд грн стало возможно благодаря норме Бюджетного кодекса о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора.

Производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% - до 10,3 млн тонн.

Украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тыс. тонн на сумму 158 млн долл.