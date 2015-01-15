Украина до июля сможет экспортировать более 4 миллионов тонн пшеницы

Украина без ущерба для продовольственной безопасности сможет поставить на внешние рынки до конца 2014/2015 маркетингового года (МГ, июль 2014 - июнь 2015 года) до 4,2 млн тонн пшеницы.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

"У нас рациональный экспорт по пшенице, который обеспечит все необходимые запасы на следующий сезон по пшенице - это где-то 4,2 млн тонн до конца года", - сказал Клименко.

По его словам, УЗА совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия намерены еженедельно проводить мониторинг таможенной статистики поставок пшеницы, чтобы не допустить её чрезмерного экспорта.

Читайте такжеАграрный сектор Украины: из года контрастов в год испытаний "В зависимости от того, как пойдет экспорт, мы вчера договорились в министерстве, что будем практически еженедельно наблюдать данные таможни и смотреть, как идёт экспорт, чтоб у нас не было перевывоза как в 2001 году",- сказал глава УЗА.

По данным Минагропрода, запасы продовольственного зерна в Украине по состоянию на 1 января составили 6,5 млн тонн при внутренней потребности страны в 2,7 млн тонн в январе-июне.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 14 января с начала 2014/2015 МГ экспортировали 20,2 млн тонн зерновых, в том числе 8,35 млн тонн пшеницы. В целом, в текущем МГ Украина по различным оценкам сможет поставить на внешние рынки 33-36,7 млн тонн зерновых.