КСУ отказался оценивать мораторий на продажу земли

Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу было принято 1 ноября.

Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, говорится на официальном сайте суда.

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"Принято постановление Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в постановлении КСУ от 1 ноября.

Отмечается, что Большая палата КСУ на заседании рассматривала вопросы об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины положений пунктов 14, 15 Раздела X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.