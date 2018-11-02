На украинских полях половина сои генетически модифицированная – исследование

Вопрос законодательного урегулирования оборота ГМО должен быть решен не позднее 2019 года согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

На украинских полях практически половина – 48% выращиваемой сои является генетически модифицированной.

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Такие результаты исследования во время пресс-конференции в УНИАН представил президент Ассоциации Agent Green (Румыния) Габриэль Паун.

Как рассказал Паун, для проведения исследования на наличие генетически модифицированных продуктов (ГМО) в посевах сои в Украине были отобраны образцы соевых полей из шести областей Украины (Полтавская, Хмельницкая, Киевская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая), где находится около половины украинского производства сои.

«Мы выбрали шесть регионов Украины, которые в общей структуре производства сои составляют больше 50%, и из каждой области мы отобрали десять образцов с десяти разных полей. Двадцать девять из шестидесяти образцов оказались позитивными», - сообщил Паун.

Для подтверждения результатов теста, Ассоциация обратилась в федеральную лабораторию Австрии Umweltbundesamt.

«Мы отдали результаты анализов для подтверждения того, что результаты наших тестов действительны. При этом также подтвердился факт, что это не случайное загрязнение, это и есть - фактическое содержание ГМО. Это ГМО-сорты, которые выращиваются на территории Украины», - отметила в свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции руководитель регионального представительства Ассоциации «Дунайская Соя» в Украине Оксана Просоленко.

При этом, по ее словам, такие результаты свидетельствуют о прямом нарушении украинского законодательства.

«Даже сама цифра не имеет значения. Мы говорим о том, что большая часть рынка работает в нелегальной зоне. Выращивание генно-модифицированных культур на сегодня в Украине нелегально, потому что мы официально не имеем не одной зарегистрированной ГМ-линии в Украине. Все, что происходит на примере сои, - это все нелегальное поле, которое мы хотели бы попробовать привести в соответствие с действующим законодательством», - сказала Просоленко.

Как добавил Паун, вопрос законодательного урегулирования оборота ГМО должен быть решен не позднее 2019 года, ведь согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, Украина обязана имплементировать в национальное законодательство 15 актов права ЕС, которые касаются вопросов апробации, регистрации, размещения на рынке, контроля, сосуществования и трансграничного перемещения генетически модифицированных организмов.

«Мы провели эту работу, чтобы в целом помочь Украине пройти путь, подобный тому, который прошла Румыния 15 лет назад накануне вступления в Европейский Союз - улучшить соответствующее регулирование относительно оборота ГМО-культур и в целом сделать выбор в пользу выращивания не ГМО-продукции, которая имеет больше рыночных возможностей», - сказал Паун.

По словам Просоленко, ключевые ассоциации совместно с общественными организациями написали открытое письмо-обращение к президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады с целью обратить внимание высших органов государственной власти на проблему некотролируемого оборота ГМО в Украине, а также содействовать урегулированию данной ситуации.

«Мы хотим обратиться к нашему правительству, госорганам, Верховной Раде, президенту для того, чтобы обратить их внимание на этот чувствительный вопрос. Украинские потребители также не хотят потреблять ГМО-продукцию», - сказала она.

Справка УНИАН. Ассоциация Agent Green - общественная организация по охране окружающей среды, созданная в 2009 году в Румынии с целью сохранения биоразнообразия.