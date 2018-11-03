Сын кумы Порошенко возглавил национальную акционерную компанию «Украгролизинг»

«Украгролизинг» планировали приватизировать в этом году.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании «Украгролизинг» Андрея Билозира, который является сыном певицы, народного депутата и бывшего министра культуры Оксаны Билозир.

Текст соответствующего распоряжения Кабинета министров от 31 октября №803-р обнародован на Правительственном портале.

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«Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании «Украгролизинг» до назначения в установленном порядке генерального директора указанной компании», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который были включены 26 объектов, в том числе «Украгролизинг». Позже этот список сократили до 23 предприятий.

Справка УНИАН. «Украгролизинг» продает сельскохозяйственную технику и оборудование для предприятий агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.