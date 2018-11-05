Свежие огурцы в Украине подорожали почти вдвое

Килограмм стоит 28 гривень.

В Украине почти вдвое подорожали тепличные огурцы на рынках за последнюю неделю. Эти овощи можно приобрести минимум за 28 гривень за килограмм.

Читайте такжеНацбанк объяснил, почему цены в сентябре рванули вверх

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

Основной причиной столь резкого подорожания, по словам продавцов, стало окончание запасов. В то же время спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Цены на огурцы почти в два раза выше, чем за такой же период прошлого года. В Украину уже завозят овощи из Турции, правда, пока небольшие объемы.

Тем временем растут в цене овощи из борщевого набора. Эксперты уверяют, что со временем продукты начнут дешеветь.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом измерении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составляла 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10%, соответственно.