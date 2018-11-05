Арабская компания завершила сделку по покупке агрохолдинга "Мрия"

При этом сумма и условия сделки не разглашаются.

Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) завершила сделку по покупке агрохолдинга "Мрия", включая все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка.

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"Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) завершили сделку купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы «Мрия», включая все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сделка была закрыта после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). При этом сумма и условия сделки не разглашаются.

Отмечается, что после завершения сделки «Мрия» продолжит свою операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией Salic – Continental Farmers Group (CFG). Обе компании завершат сезон как отдельные бизнесы и в текущей конфигурации.

"Следующие несколько месяцев «Мрия» и CFG сфокусируются на подготовке к интеграции активов и разработке стратегии объединённого бизнеса под руководством Саймона Чернявского в качестве генерального директора и Марка Леарда в качестве председателя правления. Компании планируют представить совместную бизнес стратегию весной 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что при подписании сделки 12 сентября 2018 года новый собственник «Мрии» заявил о своем намерении инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе 2014 года технический дефолт и перешедший под контроль кредиторов, в результате переговоров о реструктуризации снизил максимальную посильную долговую нагрузку до 330 млн долл.

В мае 2017 года агрохолдинг "Мрия" и Международная финансовая корпорация (IFC) согласовали условия реструктуризации задолженности компании перед IFC.

В августе 2018 года агрохолдинг успешно завершил реструктуризацию долга, снизив долговую нагрузку с 1,1 млрд долл. до 309,5 млн долл.

12 сентября 2018 года арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы «Мрия».

26 октября арабская сельскохозяйственная компания Salic получила разрешение на покупку ряда входящих в агрохолдинг "Мрия" компаний.