Украинские аграрии намолотили более 60 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 44,3 центнера с гектара.

Украинские аграрии по состоянию на 5 ноября намолотили 60,7 миллиона тонн зерновых культур с площади 13,7 миллиона га, или 92% к прогнозу, при урожайности 44,3 ц/га.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 миллиона тонн на площади 9,9 миллиона га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 25,6 миллиона га на площади 3,5 миллиона га, или 77% к прогнозу, при урожайности 72,4 ц/га; гречихи - 134 тысячи тонн на площади 106 тысяч га, или 98% к прогнозу, при урожайности 12,6 ц/га; проса - 78 тысяч тонн на площади 50 тысяч га, или 96% к прогнозу, при урожайности 15,5 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,2 млн тонн на площади 5,9 миллиона га (98%) при урожайности 22,4 ц/га; сои - 4,2 миллиона тонн на площади 1,6 миллиона га (96%) при урожайности 25,5 ц/га; рапса - 2,7 миллиона тонн на площади 1 миллион га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 11,2 миллиона тонн на площади 231 тысяча га, или 83% к прогнозу, при урожайности 488 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году до 64 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.