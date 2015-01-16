Росстат уличили в занижении реального роста цен на овощи в России

Об этом сообщают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Так, по данным Росстата, с начала 2015 года капуста в России подорожала на 1,1%, репчатый лук — на 7,7%, помидоры — на 6,7%, морковь — на 6,3%, картофель — на 5,3%.

По данным проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», который ежедневно проводит мониторинг цен практически во всех регионах России, только за последние две недели цены на капусту в России поднялись на 20%, лук репчатый стал дороже на 30%, морковь выросла в цене на 20%. Рост цен на тепличные огурцы и томаты составил 50% и 35% соответственно.

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При этом специалисты Ростсата не сообщают о причинах столь резкого повышения цены.

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В то же время аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты» объясняют уверенное удорожание тепличных овощей и овощей борщового набора резким подорожанием импортной продукции из-за девальвации рубля, а также действующим в России эмбарго на поставки овощей из ЕС и Украины.