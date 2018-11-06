"Укрлендфарминг" завершает сбор поздних зерновых

Компания Олега Бахматюка в начале ноября завершила работы по сбору урожая поздних зерновых на 85%.

Крупнейший агрохолдинг страны – группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка - завершила работы по сбору урожая поздних зерновых на 85%, в частности на 99% площадях собрано подсолнечник и соя и 55% уже убрано кукурузы.

Об этом УНИАН сообщил директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спасский. При этом директор по агропроизводству отметил, что самую высшую урожайность холдинг получил на полях Винницкой, Полтавской, Сумской и Ровенской областей.

«Большое количество осадков на территории Украины в период цветения и налива кукурузы стала главным фактором получения высокого урожая, одновременно сухой август, сентябрь и часть октября способствовали низкой уборочной влажности поздних культур», - сказал Спасский.

Кроме того, «Укрлендфарминг» пересмотрел технологические подходы к выращиванию поздних сельхозкультур, использовал гибридный и сортовой состав культур, внес коррективы в сроки и качество посева, системы защиты.

«И все это, безусловно, положительно повлияло на результат - получена высокая урожайность кукурузы. В этом году порадовала и урожайность сои: по некоторым предприятиям она превышала 4 т\га», - сообщил Спасский.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Минагропрод сообщил, что Украина в 2018-2019 маркетинговом году может увеличить экспорт кукурузы до рекордных 22 млн тонн благодаря высокому урожаю этой культуры. В частности, в этом году валовой сбор урожая кукурузы ожидается на уровне 30 млн тонн.

По данным министерства, украинские аграрии по состоянию на 30 октября намолотили 57,5 млн тонн зерновых культур с площади 13,3 млн га, или 90% к прогнозу.

В частности, кукурузы собрано 22,5 млн тонн на площади 3,2 млн га, или 70% к прогнозу, при урожайности 70,3 ц/га; гречихи - 133 тыс. тонн на площади 106 тыс. га, или 98% к прогнозу, при урожайности 12,6 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,1 млн тонн на площади 5,8 млн га (96%) при урожайности 22,4 ц/га; сои - 4,1 млн тонн на площади 1,6 млн га (93%) при урожайности 25,4 ц/га.

Ранее директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спасский.сообщил в комментарии УНИАН, что холдинг полностью и вовремя завершил посевную кампанию озимых культур, несмотря на аномальную сухую погоду, установившуюся на всей территории Украины

Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.