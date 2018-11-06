"Покупать нужно сегодня, чтобы завтра уже не было поздно", – эксперты об экономии фермеров на удобрениях

По сравнению с европейскими коллегами, украинские фермеры используют втрое меньше удобрений на гектар.

Украинские черноземы - под угрозой. По данным Института здоровья растений, за последнее столетие количество гумуса в наших почвах снизилось с 12% до 4%. А каждый второй гектар земли не будет удобренным.

Об этом сообщают в сюжете программы "Подробности" на телеканале "Интер".

А все потому, что украинские аграрии только на 65 % обеспечены минеральными удобрениями на следующий хозяйственный год. Виталий Саблук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" НААН уверен, что возможность предотвратить убытки 2019 года еще есть.

"Еще ситуацию можно исправить, осеннее подпитки надо больше вносить, так как не та эффективность - она падает. Единственный вопрос - как себя будут вести цены. К сожалению, мы видим, что нет возможности у трейдеров, производителей опускаться - три четверти себестоимости азотных удобрений - это газ. Углероды на мировом рынке приросли, приросли на существенный процент, и то, что мы видим сегодня – 10 700, уже буквально через месяц будет 11 500, а в марте это будет по 13 000 гривень за тонну. Поэтому тот, кто закупится сегодня - существенным образом минимизирует убытки", - убежден Виталий Саблук.

По сравнению с европейскими коллегами, украинские фермеры используют втрое меньше удобрений на гектар. И чтобы достичь уровня урожайности, который существует в Европе, необходимо решить проблему азотных удобрений.

"Всегда национальное производство было приближено к фермерству, и удобрения были дешевле. И у нас все для этого есть – сырье, готовые построенные мощности. Возникает вопрос - почему мы все это разрушаем? Надо немедленно провести ряд мероприятий, которые дадут возможность принять какое-то оптимальное решение, и его надо принимать профессионально и двигаться дальше. Потому что мы все больше и больше накапливаем проблемы, которые единственную отрасль, которая держится еще на плаву – остановят", - предостерегает Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, народный депутат Украины.

Пока правительство решает судьбу бюджетных компенсаций, эксперты советуют фермерам не терять времени и уже сегодня покупать удобрения, пока они не подорожали на 20% вслед за газом. Экономия на удобрениях сегодня приведет лишь к потере урожая и огромным убыткам.