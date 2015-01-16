Украина собрала рекордный урожай зерновых за годы независимости

В частности, урожай пшеницы в 2014 году вырос на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменя – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурузы – сократился на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в прошлом году сократился на 7,7% по сравнению с 2013 годом – до 10,1 млн тонн, рапса – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сои – вырос на 41,3%, до 3,9 млн тонн.

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Валовой сбор сахарной свеклы, по оценкам Госстата, в 2014 году составил 15,55 млн тонн, что на 44,2% больше, чем в 2013 году.

Кроме того, в 2014 году Украина собрала 23,7 млн тонн картофеля, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Урожай овощей в стране вырос на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а плодов и ягод – сократился на 7,8%, до почти 2 млн тонн. Валовой сбор винограда составил 435,5 тыс. тонн, что на 4,5% меньше, чем в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, урожай зерновых в Украине в 2013 году вырос на 36,3% по сравнению с 2012 годом – до 62,9 млн тонн.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз.