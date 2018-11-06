В Roshen рассказали, откуда в Донецке и Крыму конфеты компании

В корпорации заявляют, что на оккупированных территориях свою продукцию не реализуют.

В кондитерской корпорации Roshen допускают, что продукция под одноименным брендом могла попасть на прилавки магазинов на оккупированных территориях, а именно в Донецк, Луганск и на территорию Крыма, путем продажи конфет третьими лицами.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы не располагаем достоверной информацией, о происхождении сладостей там, но мы не исключаем возможность продажи нашей продукции третьими лицами на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму. Корпорация не может контролировать перемещение продукции после реализации официальными дистрибьюторами, поэтому допускаем вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков", - сообщили в пресс-службе корпорации.

В то же время, в компании заявляют, что Roshen не реализует продукцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, как и на территории аннексированного Крыма.

Напомним, ранее LIGA.net сообщала о том, что в Донецке и Крыму продаются конфеты Roshen.