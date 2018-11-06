Агрохолдинг Косюка в этом году получил 812 миллионов госдотаций

При этом МХП является одним из лидеров по прибыльности в отрасли. Только по итогам 2017 года холдинг Косюка получил 230 миллионов долларов чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Входящее в структуру агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» предприятие «Винницкая птицефабрика», в 2018 году получило 812 млн грн государственных дотаций по программе частичного возмещения стоимости строительства реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

Читайте такжеЖурналисты обнародовали рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины

Об этом говорится в сообщении на веб-портале Государственной казначейской службы E-data.

Согласно сообщению, самую большую сумму дотаций в размере 618 млн грн «Винницкая птицефабрика» получила по состоянию на 1 ноября. Эта огромная сумму была переведена на счета МХП пятью платежами.

Кроме того, в августе «Винницкая птицефабрика» получила еще 187 млн грн в дотационной помощи.

Как сообщал УНИАН, МХП в течение последних лет является абсолютным лидером по получению дотаций из государственного бюджета.

В начале ноября Кабмин принял постановление, которым увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году еще на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн.

Всего на программы поддержки аграрного сектора в 2018 году в бюджете предусмотрено 6,3 миллиарда гривень. Но из этой суммы фермеры смогли получить мизерную сумму – всего 2%.

Народные депутаты и эксперты неоднократно критиковали правительство Гройсмана за выделение крупным агрохолдингам огромных дотаций из бюджета. Премьер множество раз обещал изменить механизм распределения дотации аграриям, обещая оказывать помощь больше фермерам и средним хозяйствам. Однако до сих пор ничего не изменилось.

По итогам 2017 года холдинг «МХП» Юрия Косюка получил 230 миллионов долларов чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.