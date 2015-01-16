Россельхознадзор для снятия запрета на продукты хочет проверять предприятия в ЕС

Инспекции предлагается провести с целью снятия с них различных ограничений для возможности оперативно возобновить поставки в РФ после отмены продовольственного эмбарго, заявил журналистам в кулуарах форума "Зеленая неделя" глава службы Сергей Данкверт, передает Прайм.

Россия 7 августа на год запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция, орехи.

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"Все (европейские партнеры - ред.) заинтересованы в том, чтобы начать движение товаров санкционного ряда. Мы сказали, что инициатива в этом отношении в наши полномочия не входит. Единственное, мы предложили провести ряд мер по снятию ограничений с земель и предприятий Германии с тем, чтобы, когда санкции снимут, эти предприятия могли работать", - сказал Данкверт.

По его словам, сейчас немецкие предприятия заблокированы фактически двумя мерами: с одной стороны ограничениями Россельхознадзора, с другой - ответными мерами на санкции Запада правительства РФ. При этом Данкверт отметил, что аналогичная ситуация также с Голландией, Францией, Бельгией, Италией.

"После введения ответных мер перестали вести переговоры с ветслужбами этих стран. А сейчас, спустя полгода, говорим, что если вам нужно, то давайте двигаться вперед, мы готовы. Потому что нам надо запланировать инспекцию, работу, а это значит финансирование. Мы пока этого не делали, но готовы рассмотреть в ближайшее время", - сказал он.

Однако он отметил, что российская ветслужба больше не сможет принимать гарантии, которые ранее давал Евросоюз. "Сложно им контролировать, в итоге и ответственности лежит больше на конкретных службах стран и ветврачах. … В ЕС все боятся говорить, что больше роли надо дать власти самих стран", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Медведев заявил, что Россия запретила поставки украинских продуктов из-за европейских техстандартов.