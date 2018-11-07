Украинские аграрии оформили аграрных расписок на 3,3 миллиарда

В будущем министерство намерено улучшить законодательную базу для работы аграрных расписок, а также планирует совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку запустить аграрные расписки на фондовый рынок как ценные бумаги.

Украинские аграрии за десять месяцев текущего года оформили 521 аграрную расписку на общую сумму 3,3 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продвольствия Елены Ковалевой.

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"В течении трех лет в Украине успешно реализуется проект по внедрению аграрных расписок. Только за 10 месяцев 2018 года производители привлекли 3,3 миллиарда гривень, а это 75% от общей суммы, оформив 521 аграрную расписку. И если раньше мы были акцентированы на зерновом рынке, то сегодня спектр залоговой продукции значительно расширился", - цитирует пресс-служба Ковалеву.

Так, на сейчас аграрные расписки можно оформить под залог 25 сельскохозяйственных продуктов, среди которых ягоды - черника, малина, шиповник и арбуз; яблоки; овощи - картошка, морковь, зеленый горошек, чеснок, а также рис, гречка, горчица, сено и молоко.

Замминистра добавила, что за всю историю существования этого проекта в Украине, 90% аграрных расписок были выданы малым и средним производителям.

Кроме того, за три года существования аграрных расписок был сформирован и запущен Национальный реестр аграрных расписок, оформлено 703 аграрные расписки на 4,5 миллиарда гривень.

В пресс-службе также отметили, что в будущем Минагропрод намерен улучшать законодательную базу для работы аграрных расписок. Кроме того, планируется совместная работа Министерства с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по запуску аграрных расписок как ценных бумаг на фондовый рынок.

При этом замминистра отметила, что система аграрных расписок интересна не только производителям аграрной продукции, но и поставщикам, а также финансовому сектору, ведь некоторые банки уже организовали специальные программы кредитования с привлечением аграрных расписок.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон "Об аграрных расписках", который дает возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов.

Механизм аграрных расписок является альтернативой банковскому кредитованию. В Минагропроде неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках является слишком высокой для сельхозпредприятий.

Преимущественно расписками пользуются производители зерновых и масличных культур. Однако спрос на этот инструмент растет также со стороны фермеров, которые занимаются овощеводством и садоводством. В 2017 году проект работал в 8 областях Украины - Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой.

Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.