Украина и Сербия договорились об экспорте украинских яиц

Ранее Украина получила разрешение на экспорт в Сербию мяса птицы.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Республики Сербия согласовали ветеринарный сертификат для экспорта яиц и яичных продуктов из Украины, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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"Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Сербия согласовали ветеринарные сертификаты здоровья для экспорта яиц и яичных продуктов из Украины в Сербию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина получила разрешение на экспорт в Сербию мяса птицы.

В 2016 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выделяла рынки Сербии, Монголии, Таджикистана и Туркменистана как одни из наиболее перспективных для украинских экспортеров.