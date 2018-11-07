Укрлендфарминг Бахматюка заявили о рекордных надоях молока

В одном из крупнейших агропроизводителей Европы агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка заявили, что благодаря селекции и прогрессивным методикам агропроизводства добились показателей надоев на уровне европейских рекордсменок.

Средний надой по Украине составляет 6,7 тыс кг, по Франции - 8,2. Ожидаемый годовой надой на ферме в с. Подлесновка Сумского района - 9,3 кг. Это исключительный результат по стране.

Ферма в с. Подлесновка - одна из 19-ти молочнотоварных ферм Северного регионального управления Укрлендфарминг.

Успешный опыт повышения надоев молока распространяется на все молочное хозяйство группы компании. Специально отобранные телята, родившихся от наиболее производительных коров, продуктивнее их по надоям как минимум на 300-400 кг. ”На ферме содержится 200 дойных коров черно-рябой породы Голштин американской селекции, - рассказывает Василий Лобода, директор по производству «Райз-Максимко» (Укрлендфарминг). - Надой на одну корову в этом году – 9,3 тыс кг молока (в день – до 24 кг), коровы-рекордсменки дают и по 14-15 тысяч молока высшего качества и жирности 3,7%”.

В компании рассказали, что секрет - в питании и особом уходе. Кормят коров силосом, сенажем, выращенными на предприятиях группы компаний. Фураж поставляет Степановский элеватор (также входит в группу компаний “Укрлендфарминг”), белковую группу предприятие покупает. Особый уход состоит в условиях содержания и соблюдении температурного режима. Коровы с ранней весны до поздней осени находятся на вольном выпасе, в жару и дождь коровы прячутся под специально оборудованным навесом. Ветеринарные службы проводят исследования состояния здоровья коров каждые 45 дней, благодаря чему за последние четыре года на фермах Северного кластера не выявлено ни одного случая серьезного заболевания.

Укрлендфарминг – лидер сельскохозяйственного производства в Украине. Мясные породы, которые выращивает «Укрлендфарминг», являются источником так называемой «мраморной» говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главными рынками сбыта этой продукции являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В целом в Укрлендфарминг создано 11 кластеров, которые работают почти во всех областях Украины. Агропроизводитель управляет земельным банком в более чем полмиллиона гектаров и владеет сетью элеваторов мощностью 2,5 млн тонн зерна. В состав агрохолдинга Укрлендфарминг также входит 216 зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, десять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительном хранения яиц, шесть сахарных заводов и 19 мясокомбинатов. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков Украины.