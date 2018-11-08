Украина экспортировала более 14 миллионов тонн зерновых
11:52, 08 ноября 2018Агро
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Экспорт пшеницы составил 7,8 миллиона тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 7 ноября экспортировали 14,1 миллиона тонн зерновых.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 7,8 миллиона тонн, ячменя - 2,8 миллиона тонн, кукурузы - 3,1 миллиона тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 70,9 тысячи тонн муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.
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