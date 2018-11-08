Агропром обеспечил более 37% украинского экспорта

При этом определяющие позиции в аграрном экспорте занимают зерновые, масличные, жмых и мясопродукты.

Украинские аграрии в январе-сентябре экспортировали продовольствие на 13 миллиардов долларов, что обеспечило более 37% общего украинского экспорта.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам 9 месяцев 2018 продолжает превышать 37%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что определяющие позиции в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта занимают несколько групп сельскохозяйственной продукции. В частности, зерновых культур за 9 месяцев текущего года было экспортировано на сумму 4,8 миллиарда долларов. Семян масличных на внешние рынки было продано на сумму 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, жмыха украинские аграрии экспортировали на 594 миллиона долларов, а мясопродуктов - 479 миллионов долларов.

Совокупная доля этих видов продукции составляет около 80% стоимостных объемов отечественного аграрного экспорта, отметил Пугачев.

По его словам, за январь-сентябрь 2018 года по сравнению с прошлогодними показателями выросли объемы экспорта в натуральном выражении целого ряда продуктов. Так, экспорт яиц увеличился почти на 28% и составил 82 тысячи тонн. Более чем в три раза выросли объемы экспорта яблок и груш - до 29 тысяч тонн. Рапсового масла украинские аграрии экспортировали 101 тысячу тонн против 53 тысяч тонн за девять месяцев прошлого года. Кроме того, поставки отечественных вин на рынки стран мира выросли с 33 тысяч тонн до 48 тысяч тонн.

Эксперт отметил, что это обеспечило ощутимый рост стоимости этих продуктов в общей структуре украинского агропродовольственного экспорта.

В пресс-службе добавили, что в январе-сентябре 2018 года выросла стоимость экспортных поставок мяса птицы – с 295 миллионов долларов до 381 миллиона долларов, а также грецких орехов – с 39 миллионов долларов до 69 миллионов долларов. По словам эксперта, это обусловлено ростом цен на эти виды агропродукции.

Как сообщал УНИАН, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16% - до почти 18 миллиардов долларов.