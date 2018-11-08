"МакДональдз" по вкусу украинские поставщики - их доля возросла вдвое

По словам гендиректора "МакДональдз Юкрейн", на сегодняшний день насчитывается около 50 украинских поставщиков.

Компания "МакДональдз Юкрейн", развивающая американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине, за последние пять лет увеличила долю украинских поставщиков продуктов в 2 раза - до более 60%.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор "МакДональдз Юкрейн" Гжегож Хмелярский.

"МакДональдз" в Украине использует более 60% украинских продуктов. Когда я стал директором в 2014 году, то это было около 30%. Нам удалось увеличить это соотношение в два раза", - сказал он.

По словам Хмелярского, у украинских поставщиков закупается мясо (говядина), молочные смеси, булочки, кетчуп и другие соусы, салат, топпинги для мороженого, и в этом году начали закупать масло.

При этом он уточнил, что картошка завозится из Польши.

Хмелярский отметил, что сейчас насчитывается около 50 украинских поставщиков.

Как сообщал УНИАН, 24 октября компания "МакДональдз Юкрейн", развивающая американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине, открыла свой первый ресторан в Тернополе по адресу: ул. Гетьмана Мазепы, 30.

За все время работы компании "МакДональдз Юкрейн" было инвестировано около 250 миллионов долларов в развитие сети в Украине.

"МакДональдз Юкрейн" открыла первое заведение в Украине в 1997 году в Киеве. Сегодня в компании работает более 7500 человек.