После получения 800 миллионов дотаций МХП Косюка начал размещать билборды в Киеве (фото)

Уже несколько лет МХП Юрия Косюка, получившая свыше 230 миллионов долларов чистой прибыли в 2017 году, является абсолютным лидером в отрасли по получению дотаций из государственного бюджета

В Киеве недавно появились огромные билборды, на которых изображена реклама крупнейшего в Украине производителя курятины – компании «Мироновский хлебопродукт», контрольный пакет акций которой принадлежит Юрию Косюку, бывшему первому заместителю главы Администрации президента Порошенко в 2014 году.

В частности, билборды размещены в одном из спальных районов столицы – Оболонском.

На них большими буквами написано «Світ можливостей» и углу размещена эмблема компании. Кроме того, на билборде запечатлен процесс погрузки основной и высоколиквидной продукции МХП - курятины.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября веб-портал использования публичных средств Е-data опубликовал информацию, что входящее в структуру агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» предприятие «Винницкая птицефабрика», в 2018 году получило 812 млн грн государственных дотаций.

За день до перечисления денег МХП Кабмин Владимира Гройсмана внес изменения в постановление, которыми увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году еще на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн. Всего на программы поддержки аграрного сектора в 2018 году в бюджете предусмотрено 6,3 миллиарда гривень. Но из этой суммы фермеры смогли получить мизерную сумму – всего 2%.

Народные депутаты и эксперты неоднократно критиковали правительство Гройсмана за выделение крупным агрохолдингам огромных дотаций из бюджета, но до сих пор ничего не изменилось.

По итогам 2017 года холдинг «МХП» Юрия Косюка получил 230 миллионов долларов чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины.