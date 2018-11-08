В Укрлендфарминг Бахматюка рассказали, как за 5 лет увеличили поголовье мясных коров в 2,5 раза

Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка опровергает миф о неприбыльности отечественного животноводства. Сегодня на предприятиях группы Укрлендфарминг содержится более 40 тыс. Голов, в том числе в - более 7 тыс. КРС мясного направления.

Животные находятся на выпасах с ранней весны и до поздней осени. Коровы получают достаточно зеленых кормов, при этом аграрии эффективно используют заливные пастбища и достигают максимальных экономических результатов.

Директор по производству группы компаний Василий Лобода отмечает: "Мясное направление в компании «Укрлендфарминг» в приоритете и продолжает развиваться хорошими темпами. За последние 5 лет поголовье мясного скота возросло более чем в 2,5 раза. Поэтому мы имеем все основания утверждать, что есть реальные перспективы развития животноводческой отрасли и в компании «Укрлендфарминг», и в Украине, в целом».

Один из секретов успеха специалистов холдинга - это системная селекционная работа. Каждое новое поколение скота на предприятии показывает лучшие показатели по сравнению с предыдущими результатами прироста. Как объясняет Василий Лобода, совершенствования племенных характеристик этой породы удалось достичь благодаря улучшению генетического потенциала стада и применению сбалансированного рациона животных. «Все мясное поголовье круглый год находится на улице, а в большие снегопады мы завозим больше соломы. В рационе откорма используем только собственные качественные корма - силос с кукурузой, сенаж из многолетних трав, люцерну, фураж, зерноотходы кукурузы, белковую группу (соя) ». Все животные, которые находятся в фидлотах, построенных по канадской технологии, ежесуточно имеют прирост более 1,4 кг, а за год набирают более 550 кг живой массы.

«Так исторически сложилось, что именно животноводство может спасти село и дать толчок к развитию ОТГ, сохранению объектов инфраструктуры - школ, больниц, детских садов. Государственная поддержка животноводческой отрасли - это новые рабочие места для селян и реальный шанс возродить богатое украинское село, как колыбель нации», - говорит Василий Лобода.

Напомним, что компания Олега Бахматюка Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющая более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. Мясные породы, которые выращивает «Укрлендфарминг», является источником так называемой «мраморной» говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главными рынками сбыта этой продукции являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.